Прокуратура: двом окупантам оголосили підозри за катування цивільних

Ще двом російським окупантам, які знущалися з мирних жителів під час окупації частини Чернігівської області, повідомили про підозри у порушенні законів та звичаїв війни.﻿ Про це заявила пресслужба Офісу генпрокурора, повідомляє Новое время.

За даними слідства, група військовослужбовців Росії у березні 2022 року, перебуваючи в одному з населених пунктів Чернігівського району, жорстоко поводилася з цивільним населенням.

Як повідомляють прокурори, підозрювані оселилися в будинку, де проживала сім'я: неповнолітня дівчина-підліток, її брат і бабуся. Командир підрозділу ЗС РФ неодноразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчинку, застосовуючи до неї психологічне і фізичне насильство: бив по голові зброєю, душив, погрожував вбити її рідню і віддати потерпілу для зґвалтування іншим окупантам.