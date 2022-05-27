Канцлер Австрії заявив про готовність Путіна активізувати обмін полоненими

Канцлер Австрії заявив про готовність Путіна активізувати обмін полоненими

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що президент РФ Владімір Путін готовий інтенсифікувати процес обміну полоненими з Україною.﻿ Про це пише Kurier, повідомляє Європейська правда.

В п'ятницю Негаммер провів телефонну розмову з Путіним, яка тривала 45 хвилин. Розмова проходила в присутності перекладачів і без відеозапису. Оскільки Путін розмовляє німецькою, то іноді навіть не чекав перекладу, а відповідав одразу.

"Розмова була дуже напруженою, дуже серйозною", — підсумував Негаммер.
"Путін дав позитивні сигнали, щоб дозволити рішення щодо експорту українського зерна через морські порти Чорного моря. Я також доповім про це Генеральному секретарю ООН, щоб ООН могла використати свою місію, щоб знайти рішення щодо продовольчої безпеки для світу. По-друге, Путін запевнив, що зусилля з обміну полоненими знову будуть активізовані, він впевнений, що такий обмін буде можливий найближчим часом. По-третє, Путін запевнив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста матиме вільний доступ до українських військовополонених, однак він також вимагає, щоб цей доступ був наданий російським військовополоненим в Україні", - розповів австрійський канцлер.

За словами Нехаммера, "обмін полоненими", який зайшов у глухий кут, має відновлюватися щоразу, коли є контакт із ворогуючими сторонами.

Канцлер заявив Путіну про "страждання війни" і знову наполягав на безпечній "гуманітарній допомозі". Червоний Хрест повинен мати доступ до поранених з обох сторін, наголосив він.

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