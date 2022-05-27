Шольц заявив, що підтримує постачання озброєнь в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не повинна «зійти з рук» війна, тому Берлін має передати зброю Києву. Про це пише Spiegel, повідомляє Новое время.

"Цілком ясно: Путіну не може зійти з рук його цинічна, нелюдська війна" , — сказав канцлер.

Шольц додав: тому є жорсткі санкції проти Росії, а також гуманітарна, економічна та фінансова підтримка України.

"І, отже, також доставка зброї до зони бойових дій, чого ми ніколи не робили як Федеративна Республіка" , — наголосив канцлер.

Раніше видання Die Welt з посиланням на джерело повідомляло, що процес передачі Україні озброєння, обіцяного Німеччиною, затягувався через нібито непорозуміння між урядами країн.

На тлі критики на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца через його неоднозначну позицію Бундестаг 26 квітня схвалив постачання важкого озброєння Україні. Шольц запевнив, що ФРН продовжить надавати Україні озброєння для боротьби у війні, розв'язаної Росією.

Посол України у Берліні Андрій Мельник вважає, що Шольц «навмисно затягує» постачання обіцяного важкого озброєння для ЗСУ. За його словами, ще у квітні під час переговорів на авіабазі Рамштайн було ухвалено рішення про передачу Україні 30 зенітних самохідних установок Gepard та іншої техніки, але цього не зробили. 20 травня міністерша оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що у липні Україна може отримати перші 15 Gepard.