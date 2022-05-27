ОВА: херсонські освітяни відмовились співпрацювати з окупантами

У тимчасово захопленому Херсоні директори шкіл та педагоги практично проігнорували зустріч із представником окупантів, який хотів донести до них необхідність переходу на російські програми у викладанні. Про це у Медіацентрі заявив﻿ голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

"Вчора в Херсоні гауляйтер проводив нараду з освітянами. Вчителі, адміністрації шкіл просто герої. Послухати його прийшли лише 20 людей, при тому, що в місті 71 школа. Педагогів закликають готуватися до навчання за новою програмою, їздити до Криму для підвищення кваліфікації. Фактично всі директори заявили, що їх це не влаштовує і вийшли" , – повідомив Лагута.