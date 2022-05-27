У Білорусі на літо обмежили перебування цивільних на ділянці кордону з Україною

У Білорусі на все літо обмежили тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на території Брагинського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області на кордоні з Україною.﻿﻿ Про це йдеться у заяві Державного прикордонного комітету Білорусі, повідомляє Українська правда.

"Державний прикордонний комітет інформує, що з метою забезпечення прикордонної безпеки з 1 червня 2022 р. по 31 серпня 2022 р. тимчасово обмежується в'їзд (вхід), тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на території Брагинського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області" , - заявили білоруські прикордонники.

Також у зазначений період зупиняється видача перепусток у прикордонну смугу на території Брагинського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області.

Обмеження, що вводяться, не поширюються на осіб, які виконують трудові (службові) обов'язки, що беруть участь у заходах з охорони кордону на зазначеній території.

Вказана ділянка прикордонної смуги Білорусі межує з частиною Київської області (район Чорнобиля) та Чернігівської області.