Україна звернулася до Німеччини через Північний потік-1

Оператор ГТС України та Нафтогаз направили звернення до Міністерства економіки Німеччини та регулятора через дозвіл на роботу російському Північному потоку-1. Про це у телеефірі розповів голова ВДТСУ Сергій Макогон, повідомляє Корреспондент.

Українські компанії просять скасувати надані газопроводу винятки у законодавстві.

Макогон нагадав, що дані винятки базувалися на тому, що газопровід сприятиме зміцненню безпеки постачання газу до Європи, принципам ринкової конкуренції та енергетичної солідарності континенту.

"Але ми бачимо, що Росія повністю порушує такі принципи. Ми знаємо, що вони створили штучний газовий дефіцит минулого року, що вони в односторонньому порядку наполягають на оплаті за газ у рублях, що Росія в односторонньому порядку призупинила постачання газу до Польщі, Болгарії і Фінляндії" , - сказав він.

Також глава ВДТСУ зазначив, що РФ захопила частину територій України з об'єктами газотранспортної інфраструктури.

"Тому ми бачимо, що підстави, на яких давалися ці винятки для СП1, зараз уже не відповідають дійсності. Ми пропонуємо німецькому уряду переглянути ці винятки та фактично призупинити чи суттєво обмежити постачання газу до Європи через СП1" , - сказав Макогон.

Він запевнив, що у разі ухвалення такого рішення європейські споживачі не постраждають, оскільки є достатньо вільних потужностей для транзиту російського газу до ЄС через ГТС України.