У Болгарії затвердили план щодо переходу на євро з 2024 року

Прем’єр Болгарії Кирил Петков повідомив про затвердження плану з переходу країни на євро з 1 січня 2024 року, повідомляє Європейська правда.

"Уряд затвердив Національний план запровадження євро в Болгарії. План передбачає успішне введення євро та вступ до єврозони з 1 січня 2024 року. Це важлива відправна точка для Болгарії та її подальшого розвитку" , – цитують болгарські ЗМІ слова прем’єр-міністра.

План був прийнятий, попри застереження двох партнерів у правлячій коаліції, що складається з чотирьох політичних сил. Вони вимагають інформувати громадськість про ширші наслідки введення євро.

План передбачає введення євро з 1 січня 2024 року без перехідного періоду. Протягом першого місяця - до 31 січня 2024 року болгарські банкноти і євро використовуватимуться одночасно. Банки і поштові відділення зможуть обміняти болгарські леви на євро протягом 6 місяців без додаткових комісій. Центральний банк матиме право здійснювати обмін невизначений час.

Прийняття Болгарії до єврозони в кінцевому підсумку має бути схвалено Радою Європейського Союзу. Для цього країна повинна відповідати т. зв критеріям конвергенції. Болгарія наразі відповідає критерію розміру державного боргу, який нижчий за 60% ВВП. Проте в країні висока інфляція – у квітні вона становила 14,4% - для приєднання до єврозони цей показник має бути близьким до середнього по ЄС. Крім того, дефіцит бюджету не може перевищувати 3% ВВП.