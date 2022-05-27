ОК "Південь": РФ хоче наблизитися до України через морські гумкоридори

Відкриття росіянами в Чорному морі нібито гуманітарних коридорів до українських портів можна оцінювати як спробу наблизитися до військових кораблів РФ до території України. Про це заявило оперативне командування Південь, повідомляє Корреспондент.

"На морі російське Міноборони імітує бурхливу діяльність з організації так званих гуманітарних коридорів для виведення цивільних іноземних суден з українських портів. При цьому ту саму контртерористичну операцію, яку проголосили окупанти в українському територіальному морі на початку березня, вони так і не завершили досі. Мінування моря також залишається відкритим питанням" , - інформує командування.

Тому спроби зіграти на гуманності, вважають українські захисники, насправді можуть бути нічим іншим, як можливістю наблизитися до українського берега під прикриттям цивільних судів, а потім вибудувати військовим кораблям із них щит від українських засобів поразки.