Гайдай повідомив про евакуацію 31 особу з Лисичанська

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що 27 травня вдалося евакуювати 31 людину із Лисичанська. Також на Луганщину завезли гумвантаж, але втратили лобове скло машини, повідомляє Українська правда.

"Це була одна з найважчих евакуацій за останній час, але найпродуктивніша. Патрульні поліцейські приїхали до Лисичанська забрати сімох людей, які заздалегідь повідомили, що хочуть евакуюватися. Патрульних це не влаштувало, і почалася психологічна розмова…декілька годин вмовлянь і 31 людина вже сиділа в броньованій автівці, з них 13 дітей. Одну жінку передали лікарям, адже днями вона перенесла інсульт" , - написав Гайдай у Facebook.

За словами Гайдая в автівці, яка везла гумвантаж для тих, хто залишився в області, ударною хвилею пошкоджено лобове скло.