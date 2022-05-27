Пес-сапер Патрон отримав премію на кінофестивалі Канна

Бойовий пес Патрон став зіркою на Каннському кінофестивалю. Йому присудили престижну премію "Пальмовий пес", повідомляє 24 Канал.

Патрон став справжньою зіркою світової кінохроніки, тож журі вирішило, що піротехнік достойний престижного статусу.

"Наш Патрон став кінозіркою! Сьогодні в Каннах йому присуджено премію Пальмовий пес – це н айпрестижніша у світі кінопремія, якою нагороджують чотирилапих!" , – повідомили в ДСНС﻿.

"Отож в холлі Ганд-готелю сьогодні й було оголошено цю приємну для нас новину. На жаль, Патрон дізнався про свій зірковий статус дистанційно. Однак після перемоги – хто зна! – наш маленький герой і відвідає світову кіностолицю, аби провести автограф-сесію для своїх фанів".

Песик Патрон отримав премію дистанційно. Від його імені службовець подякував за нагороду, тримаючи чотирилапого сапера на руках.

"Патрон би з радістю відвідав Канни, але в нього тут багато роботи. Ми хочемо подякувати світу за допомогу Україні. І якщо хтось вагається, чи допомагати нам зброєю, чим більше зброї у нас – тим менше часу у ворога заміновувати нашу територію. Сапери України вдячні за увагу до нашого талісмана Патрона," , – сказав один із піротехніків.

Днями у Каннах презентували фільм про Маріуполь у часи Другої світової війни режисера Віллена Новака "Чому я живий". Ця стрічка отримала перемогу в номінації "Найкращий режисер повнометражного фільму".