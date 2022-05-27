Мінагрополітики: в Україні посівна підходить до завершення

Посівна кампанія 2022 року в Україні добігає кінця, на 27 травня засіяно 87,8% від запланованих на поточний сезон 14,4 млн га. Про це йдеться на сайті Мінагрополітики, повідомляє Корреспондент.

Так, площа посівів соняшника становить 4,27 млн га (87% запланованих 4,93 млн га), кукурудзи – 4,41 млн га (91% від 4,85 млн га), ярого ячменю – 928,4 тис. га ( 91% від 1,02 млн га), ярої пшениці – 189,3 тис. га (99,7% від 189,6 тис. га), вівса – 156,9 тис. га (96% від 163,6 тис. га) га), гороху – 125,9 тис. га (86% від 145,7 тис. га).

Посівні площі під картоплею становлять 1,11 млн га (93% від 1,19 млн га), соєю – 1,15 тис. га (92% від 1,25 млн га), цукровим буряком – 182,1 тис. га ( 88% від 206,9 тис. га), ярим ріпаком – 31,7 тис. га (план виконаний), просом – 41,3 тис. га (66% від 62,3 тис. га), грекою – 57,7 тис. га (70% від 81,6 тис. га).

Зазначається, що засіяна площа вже склала 78% від показників минулого року, в якому було засіяно 16,92 млн га.

Також Мінагрополітики нагадала, що у 2021 році було проведено посів озимих культур під урожай-2022 на загальній площі 7,7 млн га, у тому числі 6,5 млн га озимої пшениці, 1 млн га ячменю та 0,16 млн га жита.