ЗСУ: десантники знищили над Харківщиною російський "Алігатор"

Над Харківською областю українські десантники знищили черговий російський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це заявило командування десантно-штурмових військ ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"Військовослужбовцями зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 окрему десантно-штурмову бригаду ВСУ було збито черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор" , - інформувало командування.

Ворожий гелікоптер знищено в районі Харківщини із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун". Повідомляється, що на бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗСУ це вже 67 повітряна мета.