УПЦ МП оголосила про незалежність від російської церкви

Собор УПЦ (московського патріархату) 27 травня оголосив про повну самостійність та незалежність від російської церкви та висловив незгоду з позицією поплічника російського диктатора патріарха Кирила. Про це йдеться на веб-сайті УПЦ, повідомляє Новое время.

Собор засудив повномасштабну війну Росії проти України і звернувся до влади двох країн «з проханням продовжувати переговорний процес та пошук сильного та розумного слова, яке змогло б зупинити кровопролиття».

"Собор прийняв відповідні доповнення та зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність та незалежність Української Православної Церкви" , - сказано в заяві.

В УПЦ (МП) також заявили, що жалкують про «відсутність єдності» в українському православ'ї та готові відновити діалог із Православною церквою України. Собор перерахував кілька умов для діалогу, серед яких — «припинення силових захоплень храмів та примусових переказів парафій УПЦ», чим нібито займається ПЦУ.

На початку березня священики УПЦ (МП) записали звернення, де закликали митрополита Онуфрія скликати помісний собор УПЦ, щоб вийти з московського патріархату.

На кінець квітня священики УПЦ (МП) також зібрали понад 400 підписів за міжнародний церковний трибунал над патріархом РПЦ Кирилом. Предстоятель РПЦ, поплічник російського диктатора Володимира Путіна, підтримав рішення Кремля розв'язати повномасштабну війну в Україні.