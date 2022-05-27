Кулеба: важке озброєння зі США для України вже в дорозі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що ще більше за американське важке озброєння вже на шляху до України, повідомляє Дзеркало тижня.

"Поговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Я ціную його особисті зусилля щодо забезпечення сталої підтримки України з боку США та всього світу. Тяжке озброєння на першому місці в нашому порядку денному, і ще більше на шляху до нас. Україна та США працюють пліч-о-пліч, щоб доставити наш продовольчий експорт, попри нерозважливу російську блокаду" , - твітнув Кулеба в п'ятницю після переговорів з американським колегою Ентоні Блінкеном.