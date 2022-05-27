CIT дізналися про підготовку резервних батальйонів військ РФ

Російський Генштаб розіслав військовим округам наказ про формування резервних батальйонів із офіцерів, контрактників і резервістів﻿. Про це в інтерв'ю розповів засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, повідомляє Ділова столиця.

Група CIT отримала доступ до наказу Генштабу РФ від 11 травня. У ньому військові округи зобов'язали підготувати резервні батальйони, які відправлять на 30-денне навчання на полігонах по всій Росії.

Ці орієнтовно 60-70 батальйонів, на думку Левієва, можуть відправити до України для заміни підрозділів, що втратили боєздатність. Експерт припустив, що це поповнення російського угруповання – остання можливість ротації без оголошення мобілізації.