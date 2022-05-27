ОК "Північ": окупанти знову обстріляли Сумщину

Російські окупанти з території РФ обстріляли Сумську область, дані про поранених та загиблих уточнюються.﻿ Про це поінформувало оперативне командування Північ, повідомляє Новое время.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

"Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумщини. У період з 16:25 по 16:45 з території РФ у напрямку Середина-Буди (Україна) здійснено обстріл (11 парафій, попередньо з міномета калібру 120 мм). Втрат серед особового складу та техніки немає" , — йдеться у повідомленні.

Інформація про загиблих та поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

В оперативному командуванні додають, що о 17:56 спостерігачі зафіксували 10 вибухів у напрямку Юр'єва. Втрат серед особового складу та техніки немає.