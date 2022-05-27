ОК "Північ": окупанти знову обстріляли Сумщину
Російські окупанти з території РФ обстріляли Сумську область, дані про поранених та загиблих уточнюються. Про це поінформувало оперативне командування Північ, повідомляє Новое время.
Втрат серед особового складу та техніки немає.
"Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумщини. У період з 16:25 по 16:45 з території РФ у напрямку Середина-Буди (Україна) здійснено обстріл (11 парафій, попередньо з міномета калібру 120 мм). Втрат серед особового складу та техніки немає", — йдеться у повідомленні.
Інформація про загиблих та поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.
В оперативному командуванні додають, що о 17:56 спостерігачі зафіксували 10 вибухів у напрямку Юр'єва. Втрат серед особового складу та техніки немає.