У Зеленського розробляють програму повернення переселенців

Президент Володимир Зеленський провів робочу нараду із членами Кабінету Міністрів з актуальних питань діяльності виконавчої влади. Про це поінформувала пресслужба глави держави, повідомляє Корреспондент.

"Особливу увагу було приділено підготовці програми повернення в Україну тимчасово переміщених громадян, зокрема, створенню для них робочих місць. Було відзначено, що держава має невідкладно повертати своїх громадян" , - йдеться у заяві.

На нараді йшлося також про організацію роботи влади на тимчасово окупованих територіях України.

Серед питань, які обговорювалися, також ситуація із постачанням пального в Україну, контроль цін та наявність його на АЗС на тлі зростання споживання, пожвавлення економіки та підготовка аграріїв до кампанії зі збирання врожаю. Члени уряду доповіли про кроки, що вживаються для задоволення попиту на пальне та створення запасів.

Крім того, президент був проінформований про те, що зроблено і що заплановано зробити з обліку зруйнованого майна з метою залучення коштів донорів та конфіскованих активів Росії, а також даних щодо заморожених засобів РФ у всіх країнах світу.

Окремо обговорювалося завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії, а також перспективи та пропозиції щодо організації навчального процесу в країні з 1 вересня.

За даними ООН, Україну з початку війни залишили 6,5 млн осіб, але останнім часом фіксується значне зростання громадян, які повертаються в країну. При цьому ще 8 млн. людей стали внутрішніми переселенцями.