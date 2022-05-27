У Пентагоні відповіли Україні на запит щодо РСЗВ

Міністерство оборони США заявило, що "пам'ятає та знає" про запит України на реактивні системи залпового вогню, але "рішення… ще не прийняті". Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі. Про це пише CNN, повідомляє Ліга.net.

"Я не зайду так далеко, щоб сказати, що вже надто пізно надавати українцям якісь системи або засоби, які їм потрібні, тому що вони дуже активні в бою і відтіснили росіян під Харковом" , - сказав Кірбі.

За його словами, міністерство оборони "пам'ятає про час", коли йдеться про вторгнення Росії в Україну.