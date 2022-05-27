Байден звинуватив Путіна у спробі знищити ідентичність українців

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагається "стерти з лиця землі" культуру та ідентичність українців. Про це пише The Washington Post, повідомляє Ліга.net.

За даними видання, в промові перед випускним класом Військово-морської академії США в п'ятницю, засуджуючи атаки Росії на школи, лікарні та іншу громадянську інфраструктуру в Україні, Байден звинуватив Путіна в "спробі стерти з землі культуру та ідентичність українського народу".

Байден також високо оцінив силу глобальної співпраці у протидії російській агресії, додавши, що Путін "помістив у НАТО" всю Європу, підштовхнувши Швецію і Фінляндію до вступу в оборонний альянс.