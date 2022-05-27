Генерал США прогнозує до кінця літа витіснення військ РФ на рубежі 23 лютого

Вже до кінця літа Україна зможе відтіснити ворожі російські війська на позиції, які вони обіймали на 23 лютого 2022 року. Про це заявив американський генерал-лейтенант у відставці, екскомандувач Сухопутним командуванням союзників та армією США у Європі Бен Ходжес, повідомляє Дзеркало тижня.

Зараз Ходжес є провідним військовим експертом Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні. Він зазначив, що вирішальним фактором перемоги буде правильно налагоджена логістика.

«Я вважаю, що логістичні можливості росіян погіршуються, натомість можливості українців навпаки. І коли буде правильне становище, російські сили впадуть, буде кульмінація. Я думаю, це, швидше за все, відбудеться у серпні» , - сказав він в ефірі телеканалу «Дом».

«За моєю оцінкою, до кінця літа українські війська відсунуть російські як мінімум до лінії, на якій ті були 23 лютого» , - прогнозує Ходжес.

Ходжес констатував, що у ворожої армії все ще багато артилерії та ракет, а його прогноз справдиться після того, як вони закінчаться.