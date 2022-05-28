У ДП "Антонов" прокоментували інформацію про утилізацію "мрії"

Компанія "Антонов" спростувала інформацію про нібито утилізацію залишків найбільшого в світі літака "Мрія", який знищили російські окупанти, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві держпідприємства.

"У мережі Інтернет широко поширюється неправдива інформація про "вивезення з аеропорту "Київ-Антонов-2" агрегатів літака Ан-225 "Мрія" з метою їх подальшої утилізації" , - йдеться в повідомленні.

У компанії також зазначили, що для поширення неправдивої інформації послужило відео, яке було знято "піратським" способом без узгодження з "Антонов".

В "Антонов" додали, що компанія тісно співпрацює з правоохоронними та слідчими органами при зборі доказів злочинів, які скоїли російські військові.

Нагадаємо, в лютому окупанти обстріляли аеродром "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де знаходився літак Ан-225 "Мрія".

Після чого конструктори заявили, що відновити "Мрію" швидше за все вже не вийде, але частини літака конструктори можуть використовувати для створення нової "Мрії".