Білорусь на літо обмежила доступ до межуючих з Україною районів
Білорусь обмежила доступ і призупинила видачу перепусток в прикордонну смугу на території трьох районів Гомельської області, які межують з Україною, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Прикордонного комітету Білорусі.
"Державний прикордонний комітет інформує, що з метою забезпечення прикордонної безпеки з 1 червня 2022 р.по 31 Серпня 2022 р. тимчасово обмежується в'їзд (вхід), тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на території Брагінського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області", – йдеться в повідомленні.
Хойницький і Брагінський райони Білорусі межують з Київською областю, а Лоєвський – з Чернігівською областю.
Раніше глава білоруського режиму Олександр Лукашенко доручив створити оперативне командування військами на кордоні з Україною.