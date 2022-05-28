Білорусь на літо обмежила доступ до межуючих з Україною районів

Білорусь обмежила доступ і призупинила видачу перепусток в прикордонну смугу на території трьох районів Гомельської області, які межують з Україною, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Прикордонного комітету Білорусі.

"Державний прикордонний комітет інформує, що з метою забезпечення прикордонної безпеки з 1 червня 2022 р.по 31 Серпня 2022 р. тимчасово обмежується в'їзд (вхід), тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на території Брагінського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області" , – йдеться в повідомленні.

Хойницький і Брагінський райони Білорусі межують з Київською областю, а Лоєвський – з Чернігівською областю.

Раніше глава білоруського режиму Олександр Лукашенко доручив створити оперативне командування військами на кордоні з Україною.