Генштаб: в РФ продовжують готувати резервістів, витягають стару зброю

На території Воронезької області РФ триває підготовка резервістів, і росіяни продовжують знімати зі зберігання застаріле озброєння та техніку з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 28 травня.

На Донецькому напрямку противник проводить активний наступ. Продовжує вогневе ураження наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, завдає ракетних ударів. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку ворог продовжував обстріли із мінометів і РСЗВ в районах населених пунктів Озерне та Діброва. Поблизу останнього завдав авіаційних ударів. Намагається закріпитись в районі Лимана.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, вів штурм у районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.

Намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення. За підтримки вогню мінометів та артилерії проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог задіяв артилерію по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Друга, Веселе, Авдіївка, Піски та Красногорівка. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Кам’янки.

На Курахівському напрямку активних наступальних дій не проводив, розгорнув на вогневих позиціях реактивну та ствольну артилерію, обстрілював наші позиції та цивільну інфраструктуру поблизу Мар’їнки, Мисливського і Павлівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське та інших. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Ольгівського.

Внаслідок дій Сил оборони України ворог зазнав значних втрат та відступив в районах населених пунктів Новопіль та Новодарівка.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні рубежів та фортифікаційному обладнанні позицій третього рубежу оборони. Внаслідок наступу наших військ ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах.

На Волинському та Поліському напрямках ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону. Це угруповання посилено маневровими групами радіоелектронної боротьби, що діють вздовж держкордону України.

Продовжується підготовка офіцерів запасу для потреб комплектування підрозділів військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони у навчальних закладах Білорусі. В район населеного пункту Лунінець Брестської області переміщено дивізіон ОТРК "Іскандер-М". Зберігається загроза завдання ударів з Білорусі.

На Сіверському напрямку противник посилює прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Суттєвих змін в діяльності ворога не відзначено.

На Слобожанському напрямку росіяни обстрілюють підрозділи наших військ для недопущення їх подальшого просування в напрямку держкордону на північ та північний схід від Харкова. Вживає заходів щодо логістичного забезпечення та поповнення втрат.

На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова, Прудянка, Руські Тишки, Кутузівка, Варварівка, Петрівка, Михайлівка, Коробочкіно та інших. Проводив дистанційне мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні його зусилля - на утриманні позицій, поповненні втрат і запасів, а також створенні умов для відновлення наступу. Здійснював артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Студенок, Святогірськ, Богородичне, Карнаухівка і Вірнопілля. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі населеного пункту Довгеньке.

За підтримки артилерії намагався розвинути наступ в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов.

Бойові дії тривають. Загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Зоря і Таврійське. Продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони на Криворізькому напрямку. Для поповнення втрат забезпечує угруповання знятими зі зберігання застарілими танками Т-62.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито вісім атак ворога, знищено п’ять танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та чотири ворожих автомобіля. Підрозділи ППО знищили БпЛА типу "Орлан-10".

ЗСУ знищили ротну тактичну групу противника з технікою та живою силою. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52.