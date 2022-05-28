НБУ за останній тиждень продав з резервів рекордний обсяг валюти

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 23 по 27 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 1431,61 млн доларів і купив 7,50 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 424,11 млн доларів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчать дані НБУ.

Тижневий продаж став рекордним, перевищивши показник середини березня 2020 року, коли під час гострої фази коронарної паніки НБУ продав на міжбанку 1088,00 млн доларів (16-20 березня).

З початку року НБУ купив на міжбанку 1 819,20 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 8 566,07 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 6 746,87 млн доларів і 1 678,14 млн євро.