ОВА: війська РФ вдалося відтіснити у районах Луганської області

Російські війська на Луганщині впритул обстрілювали Сєвєродонецьк, подекуди розпочиналися вуличні бої, однак армію РФ вдалось відтіснити на раніше зайняті позиції, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У росіян значні втрати й вони вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі - дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої" , — повідомив Гайдай у соцмережах.

Внаслідок обстрілів Сєвєродонецька пошкоджено 14 багатоповерхівок.

Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором.

Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири — в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка — 12, селі Оріхове — два.

За словами глави ОВА, пошкоджений ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, однак проїзд між містами залишається можливим.

Загалом, за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено п’ять танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та чотири ворожих автомобілі.