Офіс генпрокурора: з початку вторгнення РФ загинули 242 дитини

Внаслідок збройної агресії Росії в Україні щонайменше 242 дитини загинули та 440 отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

"Станом на ранок 28 травня більше ніж 682 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 242 дитини загинуло та понад 440 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях" , – йдеться в повідомленні.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (153), Київській (116), Харківській (108), Чернігівській (68), Луганській (51), Херсонській (49), Миколаївській (45), Запорізькій (28), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у м. Києві (16).

Зокрема, 26 травня у м. Маріуполь Донецької області на території школи в результаті детонації ворожого снаряду загинув 12-річний хлопчик.

Крім того, з’ясувалося, що під час обстрілу окупантами 15 березня Маріуполя отримав поранення 15-річний підліток. Хлопця примусово вивезли на територію так званої "ДНР" до медичного закладу. Разом з ним забрали його 2-річного брата та 14-річну сестру.

Також стало відомо, що 28 лютого внаслідок обстрілу військовими РФ автомобіля у м. Харкові отримав поранення 17-річний хлопець.