Генштаб: ЗСУ ліквідували близько 30 000 російських військових

У ході вторгнення РФ в Україну загинуло близько 30 тисяч російських військових.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1330 (+8).

бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12),

артилерійських систем – 628 (+5),

РСЗВ – 203 (+2),

коштів ППО – 93,

літаків – 207 (+1),

вертольотів – 174 (+4),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503,

крилатих ракет - 116 (+1),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226,

спеціальної техніки – 48.

Як зазначають у Генштабі, найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Дані уточнюються.