Генштаб: ЗСУ ліквідували близько 30 000 російських військових

Генштаб: ЗСУ ліквідували близько 30 000 російських військових
Фото: Facebook

У ході вторгнення РФ в Україну загинуло близько 30 тисяч російських військових.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1330 (+8).
  • бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12),
  • артилерійських систем – 628 (+5),
  • РСЗВ – 203 (+2),
  • коштів ППО – 93,
  • літаків – 207 (+1),
  • вертольотів – 174 (+4),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503,
  • крилатих ракет - 116 (+1),
  • кораблів/катерів – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226,
  • спеціальної техніки – 48.

Як зазначають у Генштабі, найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Дані уточнюються.

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