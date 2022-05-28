Генштаб: ЗСУ ліквідували близько 30 000 російських військових
У ході вторгнення РФ в Україну загинуло близько 30 тисяч російських військових.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1330 (+8).
- бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12),
- артилерійських систем – 628 (+5),
- РСЗВ – 203 (+2),
- коштів ППО – 93,
- літаків – 207 (+1),
- вертольотів – 174 (+4),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503,
- крилатих ракет - 116 (+1),
- кораблів/катерів – 13,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226,
- спеціальної техніки – 48.
Як зазначають у Генштабі, найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямках.
Дані уточнюються.