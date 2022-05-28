El Pais: ЄС хоче відправити кораблі для супроводу зерна з України

El Pais: ЄС хоче відправити кораблі для супроводу зерна з України

Європейський Союз розглядає питання введення військово-морської місії для безпечного вивезення українського зерна з Чорного моря, експорт якого блокують російські окупанти. Її можуть організувати з Одеси, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це пише іспанська газета El Pais.

Як інформує видання, посилаючись на європейські джерела, це питання підійматимуть на саміті ЄС, який розпочнеться у понеділок у Брюсселі.

Зокрема, буде порушено питання зростання ризику голоду в країнах, що залежать від експорту сільськогосподарської продукції з України.

"Брюссель побоюється голоду в країнах, які залежать від пшениці, заблокованої Росією в українських суднах та портах. У Євросоюзі обговорюється можливість запуску військово-морської місії щодо супроводу вантажних суден з України через Чорне море. Зокрема, вивіз може бути реалізований із Одеси", - пише газета.

При цьому, як наголошують у виданні, одна із труднощів при реалізації такої місії полягає в тому, щоб відкрити прохід європейським судам у порт Одеси, що регулюється Конвенцією Монтре, за виконанням статей якої стежить Туреччина.

Втім, джерело газети стверджує, що Туреччина може дати дозвіл на прохід європейських кораблів, оскільки йдеться про гуманітарну місію.

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