Трамп: США слід фінансувати безпечні школи, а потім Україну

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають надавати пріоритет фінансуванню безпеки шкіл перед допомогою Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на засіданні Національної стрілецької асоціації у Х’юстоні.

"Якщо Сполучені Штати мають 40 мільярдів доларів для відправки Україні, ми повинні бути в змозі зробити все можливе, щоб наші діти були в безпеці вдома" , - сказав Трамп.

"Ми витратили трильйони в Іраку, трильйони в Афганістані і нічого не здобули. Перш ніж ми побудуємо націю для решти світу, ми маємо побудувати безпечні школи для наших дітей у нашій власній країні. Правильно?" , - додав експрезидент США.

Трамп виступив з промовою за кілька днів після того, як 18-річний хлопець вбив 19 дітей і двох дорослих у техаській школі в Увальде.

Раніше цього місяця Конгрес США переважною більшістю голосів проголосував за направлення майже 40 мільярдів доларів допомоги у зв’язку з війною в Україні, а президент Джо Байден підписав ухвалений пакет.

Ці кошти з бюджету США будуть спрямовані не лише на закупівлю зброї для України.