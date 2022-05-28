Розвідка: у Росії значні проблеми із забезпеченням військ далеко від кордону
Росії не вдається вирішити проблеми із забезпеченням окупаційних підрозділів, відзначає Головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє Новое время.
За даними українських розвідників, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти та пальне до передових підрозділів. Мета таких заборон — намагання уникнути відповідальності за втрату техніки.
Понад 3 тисячі тилових автомобілів армії агресора продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації.
У ГУР нагадали, що з початку російського вторгнення війська матеріально-технічного забезпечення РФ вже залучили понад 45% наявної автомобільної техніки.
"Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону", — додають українські розвідники.