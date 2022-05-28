Росія влаштувала ракетні стрільби біля Фінляндії та Швеції

Міноборони Росії відзвітували, що фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" виконав "випробувальну стрілянину" ракетою Циркон у Баренцевому морі неподалік Фінляндії та Швеції, які оголосили про вступ до НАТО, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

28 травня фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" з акваторії Баренцева моря виконав стрілянину гіперзвуковою крилатою ракетою "Циркон" за морською мішенною позицією, що знаходиться в Білому морі.

Ракетна стрілянина проводилася нібито "в рамках випробувань нових видів озброєння".

Росіяни запевняють, що ракета успішно вразила морську мету, розташовану з відривом близько 1000 км.

Нагадаємо : Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що найближчим часом РФ сформує нові військові частини на заході країни у відповідь на намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.