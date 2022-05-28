Зеленський: мені говорили, що я помру через три дні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його попереджали про можливу загибель. Іноземні лідери пропонували йому виїхати з країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив в інтерв'ю нідерландському виданню NOS.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення Росії він провів ряд розмов. Деякі політики говорили про швидке захоплення України.

"Я чув з багатьох країн всередині і за межами ЄС, що Путін окупує Україну через три дні. У багатьох телефонних дзвінках мені говорили, що я помру через три дні" , – сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що йому і родині пропонували виїхати з України для власної безпеки.