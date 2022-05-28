Синєгубов: росіяни вночі обстрілювали Харків та обласний центр

Минулої доби російські загарбники обстріляли Харківщину та обласний центр, внаслідок обстрілів загинув один цивільний, поранення отримали двоє, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив у Телеграмі керівник обласної військової цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

"За минулу добу ворожим обстрілам з боку окупантів зазнав Київський район міста-героя Харків. Вночі було кілька влучень снарядів у Малій Данилівці. По області за добу окупанти обстрілювали Харківський район, у смт. Слатине - 1 постраждалий, у м. Балаклія також 1 отримав поранення. На жаль, у Слатиному загинула 65-річна жінка", - написав керівник ОВА.

ЗСУ тримають оборону та завдають втрати ворогові. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий гелікоптер Ка-52.

Як повідомлялося, у Харківській області продовжуються бойові дії, ворог намагається утримати зайняті позиції та не допустити подальшого просування українських військ.