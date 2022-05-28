Рєзніков: Україна посилила берегову оборону Одеси ракетами "Гарпун"
Берегову оборону України посилять ракетами Гарпун. Їх застосовуватимуть підготовлені українські бійці, повідомляє РБК-Україна.
Про це свідчить заява міністра оборони Олексія Резнікова.
"Упевнений, що бойове братство "Гарпунів" та наших "Нептунів" допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі - надійно захистити нашу Одесу", - розповів він.
За словами Резнікова, надання цих ракет стало результатом співпраці кількох держав.
"Це дозволило нам отримати "Гарпуни" від данських партнерів за участю британських друзів", – додав міністр.