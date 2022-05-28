Зеленський пояснив, чому українців не евакуювали задовго до вторгнення РФ

США пропонували бити на сполох, рити окопи та евакуювати людей із країни за рік до російського вторгнення. Однак Україна не дотримувалася таких вказівок, повідомляє РБК-Україна.

Про це каже інтерв'ю Володимира Зеленського Nieuwsuur.

"Я з цим не погоджуюсь, бо не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки. Зараз нам не вистачає мінімум 5 млрд. доларів у бюджеті. Цей дефіцит виник у березні", - пояснив Зеленський.

Він зазначив, якби українська влада пішла на запропонований США крок, то ми більше не мали б економіки.