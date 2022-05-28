Фінляндія працює над вимогами Туреччини щодо розблокування вступу до НАТО

Фінляндія працює над тим, щоб задовольнити вимоги Туреччини, оскільки вона прагне відкрити собі шлях до вступу в НАТО, але має діяти в правових рамках країни, повідомляє Укрінформ.

Про це міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто сказав у ході візиту до Вашингтона.

За його словами, у Гельсінкі розглядають низку запитів Туреччини, включаючи ті, що стосуються екстрадиції осіб, яких Туреччина вважає пов’язаними з рухом Фетхуллаха Гюлена. Щодо Робітничої партії Курдистану міністр зазначив, що позиція Фінляндії відповідає позиції Європейського Союзу, який відносить її до терористичної організації.

"Звичайно, є також той факт, що ми повинні дотримуватися свого власного законодавства та верховенства права… Депортація не така проста. У деяких випадках, звичайно, ми це зробили, але це більше до нашої юридичної системи, ніж до політичної сторони" , – сказав Пекка Хаавісто.

За словами міністра закордонних справ Фінляндії, також уряд розглядатиме питання продажу зброї Туреччині по кожному окремому випадку, і зазначив про обмеження, які спрямовані на запобігання використання зброї у випадках порушення прав людини або в зонах конфлікту.