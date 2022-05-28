Фінляндія працює над вимогами Туреччини щодо розблокування вступу до НАТО

Фінляндія працює над вимогами Туреччини щодо розблокування вступу до НАТО

Фінляндія працює над тим, щоб задовольнити вимоги Туреччини, оскільки вона прагне відкрити собі шлях до вступу в НАТО, але має діяти в правових рамках країни, повідомляє Укрінформ.

Про це міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто сказав у ході візиту до Вашингтона.

За його словами, у Гельсінкі розглядають низку запитів Туреччини, включаючи ті, що стосуються екстрадиції осіб, яких Туреччина вважає пов’язаними з рухом Фетхуллаха Гюлена. Щодо Робітничої партії Курдистану міністр зазначив, що позиція Фінляндії відповідає позиції Європейського Союзу, який відносить її до терористичної організації.

"Звичайно, є також той факт, що ми повинні дотримуватися свого власного законодавства та верховенства права… Депортація не така проста. У деяких випадках, звичайно, ми це зробили, але це більше до нашої юридичної системи, ніж до політичної сторони", – сказав Пекка Хаавісто.

За словами міністра закордонних справ Фінляндії, також уряд розглядатиме питання продажу зброї Туреччині по кожному окремому випадку, і зазначив про обмеження, які спрямовані на запобігання використання зброї у випадках порушення прав людини або в зонах конфлікту.

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