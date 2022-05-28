Рєзніков: Україна вже отримала нові САУ М109

В Україну вже надійшла одна з модифікацій самохідної артилерійської установки М109, повідомляє Укрінформ.

Про це у Фейсбуці написав міністр оборони Олексій Рєзніков.

"Радий повідомити новину - парк артилерії 155-мм калібру поповнюється. В Україну вже надійшли САУ М109 однією з модифікацій. Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації кількох країн", - написав Резніков .

Міністр нагадав, що українські захисники вже використовують на передовій три види 155-мм артилерії - гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR.

Він додав, що берегова оборона України не просто буде посилена ракетами Harpoon – їх застосовуватимуть підготовлені українські команди.

"Упевнений, що бойове братство "Гарпунів" та наших "Нептунів" допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі - надійно захистити нашу Одесу", - сказав Резніков .

Міністр нагадав, що надання цих ракет також стало результатом співпраці кількох держав, що дозволило Україні отримати "Гарпуни" від данських партнерів за участю британських друзів.

Крім цього, за словами Резнікова, серед останніх надходжень – понад 100 американських БПЛА різних типів.

Міністр оборони наголосив, що за останні півтора місяці Україна отримала більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж у досяжності снарядів радянських зразків.