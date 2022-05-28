У ВМС України відреагували на відкриття РФ "гумкоридорів" для суден у Чорному морі

Росія, оголосивши про відкриття коридору для суден у Чорному морі, одночасно розмістила в його акваторії два носії крилатих ракет "Калібр" із сумарним залпом до 16 ракет, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення ВМС ЗСУ.

"РФ оголосила про псевдо-гуманітарні маршрути в Чорному морі для цивільного судноплавства. При цьому корабельні угруповання РФ продовжують блокувати цивільне судноплавство в акваторіях Чорного і Азовського морів, зробивши їх зоною ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні. Чорного моря двох "Калібрів" із сумарним залпом у 16 ракет.

У ВМС додають, що справді безпечними маршрутами можуть бути ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни, а не РФ, що сама стала ініціатором вторгнення на територію України.

Нагадаємо, Росія, розв'язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці. Експорт української продукції майже зупинився через блокування РФ портів на Чорному морі.

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що світ має домогтися від Росії розблокування чорноморських портів України для подальшого експорту зерна.

Після чого стало відомо, що Великобританія веде переговори із союзниками щодо відправлення військових кораблів до Чорного моря для захисту українських суден із зерном, вихід яких блокує РФ.