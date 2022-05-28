Зеленський провів телефонну розмову з Джонсоном: про що йшлося

У суботу, 28 травня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили постачання палива та розблокування портів в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить пост глави держави у Twitter.

"У рамках звичайного діалогу у мене відбулася ще одна телефонна розмова з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки, посилення роботи з гарантій безпеки, постачання палива в Україну", - розповів президент.

За його словами, Україна та Великобританія "мають працювати разом", щоб "запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти".

Як повідомлялося, раніше британський прем'єр Борис Джонсон, який вирізняється надвисокою прихильністю до України в контексті війни з Росією, запропонував президентові України Володимиру Зеленському створити європейський альянс проти РФ. З огляду на позицію окремих країн Євросоюзу, цей альянс може стати альтернативою вступу України до ЄС.