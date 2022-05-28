ВООЗ: гострий гепатит невідомого походження виявлено вже у 33 країнах

Всесвітня організація охорони здоров'я зареєструвала вже 650 випадків захворювання на гострий гепатит невідомого походження у 33 країнах, повідомляє Укрінформ.

Найбільше заражень виявлено у Великій Британії та США, повідомляє сайт ВООЗ.

Зазначається, що станом на 26 травня виявлено 650 випадків захворювання, ще 99 потребують класифікації. Більшість випадків (58%) було зафіксовано у Європі, з них 34% виявлено у Великій Британії та Північній Ірландії. 240 інфікувань зафіксували в обох Америках, 34 – у Західному Тихоокеанському регіоні, 14 – у Південно-Східній Азії та ще 5 – у Східному Середземноморському регіоні.

За даними ВООЗ, гострий гепатит невідомого походження вже виявлено в Аргентині, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канаді, Кіпрі, Данії, Франції, Греції, Індонезії, Ірландії, Ізраїлі, Італії, Японії, Мальдівах, Мексиці, Молдові, Нідерландах, Норвегії, Панамі , Польщі, Південної Кореї, Румунії, Сербії, Сінгапурі, Словаччини, Словенії, Іспанії та Швеції.

Зазначається, що понад 75 випадків гепатиту припало на дітей віком до 5 років, дев'ять дітей померли. Зазвичай, у дітей розвивається гостра печінкова недостатність, а деяким пацієнтам необхідна трансплантація печінки.

Як повідомлялося, у МОЗ зазначають, що наразі причини цього захворювання до кінця не вивчені. Однак у міністерстві закликали не панікувати, адже гепатити піддаються лікуванню.