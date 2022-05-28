Фінансування пенсій збільшили: у ПФУ назвали суму за травень

Пенсійний фонд України 25 травня завершив фінансування пенсій за травень. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 48,7 млрд гривень, що більше, ніж у квітні (48,5 млрд гривень), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними ПФУ, направлено:

10,6 млрд гривень - на виплату пенсій через "Укрпошту",

38,1 млрд гривень - на виплату пенсій через уповноважені банки.

Уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням Укрпошти, на 26 травня доставлено 87,31% профінансованої суми.