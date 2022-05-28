Криголам "Ноосфера" через війну не може повернутися до Одеси

Науково-дослідне судно "Ноосфера" через війну в Україні не може повернутися до порту приписки – Одеси, тому наступні місяці криголам буде базуватися в Кейптауні (Південно-Африканська Республіка), повідомляє Укрінформ.

Про це Національний антарктичний науковий центр повідомляє у Фейсбуці.

“Через війну в Україні наш криголам поки не може повернутися до порту приписки – Одеси. Тому наступні місяці судно базуватиметься в Кейптауні: тут проходитиме технічне обслуговування та готуватиметься до нових подорожей, про які ми скоро розповімо”, - йдеться у повідомленні.

Вчора "Ноосфера" зайшла до порту Кейптауна, завершивши перший антарктичний сезон. Таким чином, уперше за 20 років Україна здійснила антарктичну експедицію власним науковим флотом.

Шлях із Фолклендських островів зайняв 19 днів і був досить складним. Як жартує команда, "за спокійний прохід по протоці Дрейка туди і назад ми "заплатили" поганою погодою через Атлантичний океан".

Українські моряки перебувають на судні вже чотири місяці ("Ноосфера" вирушила до першого рейсу під державним прапором з Одеси до Антарктики 28 січня). Загалом з України до Антарктики, а потім звідти до Чилі та через Фолкленди до ПАР подолано 16 тисяч миль (26 тисяч км). Це вдвічі більше, ніж протяжність Північної та Південної Америки разом.

"Зараз ми дуже раді, що навіть у далекому Кейптауні українських моряків зустрічали їхні земляки, які нині мешкають у ПАР", - йдеться у повідомленні.

За перший рейс до Антарктики флагман українського науково-дослідного флоту забезпечив ротацію зимівників на українській станції "Академік Вернадський", перезмінку полярників на польській станції "Артцовський" та проведення унікальних досліджень з вивчення Південного океану.

Як повідомлялося, у квітні "Ноосфера" перемінив полярників польської антарктичної експедиції замість російського судна.

Польща попросила "Ноосферу" обслуговувати її антарктичну станцію замість російського судна після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.