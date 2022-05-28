Денисова розповіла про тортури українських військових у полоні РФ

Українські військові після визволення з російського полону розповіли про тортури. Зокрема, окупанти кололи їм невідомий препарат, ґвалтували жінок та тримали їх у нелюдських умовах, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Telegram.

За її словами, більшість українських військовослужбовців було взято в полон окупантами під Маріуполем.

"Спочатку їх (полонених - ред.) утримували у підвалах та господарських спорудах. Потім етапували до гауптвахти, слідчого ізолятора у місті Донецьку та виправної колонії №120, які розташовані на тимчасово окупованій території. Надалі наших військових перевели до слідчих ізоляторів Таганрога та В. " , -- розповіла Денисова .

Вона зазначила, що під час етапування українським воїнам замотували очі скотчем, надягали на голову мішок, зв'язували руки мотузками.

"У полоні українських військовослужбовців катували - загрожували вбивством, били та принижували. З особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерського складу Збройних Сил України та бійців загону спеціального призначення "Азов", - уточнює Денисова.

Омбудсмен також розповідає, що під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата на пальцях ніг та відкритих ранах, використовували плоскогубці, закидали петлю на шию та душили. Крім того, катували електрострумом, били киянкою та ногами.

"Українські військовослужбовці повідомили, що рашисти їм вводили невідомі препарати на букву "М", після чого вони непритомніли і втрачали пам'ять. Окупанти змушували українських солдатів вивчати вірш "Вибачте нас, рідні росіяни", гімн РФ, історію створення герба і прапора РФ , інакше – застосовували тортури”, – інформує Денисова.

Водночас, українські жінки-військовополонені, які утримувалися в Донецькому СІЗО, розповіли, що у камерах, розрахованих на 2-3 особи, їх перебувало щонайменше 17-20.

"Замість санвузла - відро. Жінки були позбавлені засобів гігієни та можливості помитися. Відносно них чинився психологічний тиск - на їхніх очах жорстоко били українських полонених чоловіків. Також полонянок примушували до статевих актів", - зазначає Денисова.

Крім того, життєво необхідна медична допомога пораненим українським військовослужбовцям не надавалася. Лікар оглянув їх лише перед переміщенням до табору військовополонених у місті Севастополі, де допомогу надавали представники МКЧХ.

"Українцям не давали воду, лише 1,5 літра на 30-40 осіб, обмежували в харчуванні - на території ОРДО денний раціон складався зі шматка хліба та сала. Іноді даючи м'ясо рашисти знущалися і казали, що воно "людське", - розповідає омбудсмен .

При цьому українські військовослужбовці не мали змоги зв'язатися з рідними.

"Картки з даними про особу військовополоненого для інформування своєї сім'ї Центрального агентства з розшуку МКЧХ, передбачені статтею 70 Женевської конвенції 1949 року, які повинні прямувати одразу після взяття в полон, були заповнені лише безпосередньо перед обміном", - додала Денисова.

Нагадаємо, нещодавно СБУ отримала нові докази звірств окупантів, вони вихваляються тортурами українських військових та обстрілами мирних селищ.