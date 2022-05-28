ЗСУ з французьких гаубиць знищили 5 одиниць ворожої техніки

Українські воїни-артилеристи Групування Об'єднаних сил знищили із французьких САУ на колісному шасі «CAESAR» 5 одиниць ворожої техніки, повідомляє Укрінформ.

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» завдали вогневої поразки по супротивнику 155-мм снарядами. Все швидко і чітко. Прибули на позицію, ... -5 пострілів за хвилину, 55 сек «Відбій», зникли! Результат – два танки, два БМД, вантажівка з боєкомплектом російських військових злочинців", - йдеться у повідомленні.

CAESAR - це самохідна артилерійська установка нового покоління, що дозволяє вражати супротивника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Як повідомлялося, українські захисники використовують на передовій такі види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR.

В Україну вже надійшла одна із модифікацій самохідної артилерійської установки (САУ) М109.