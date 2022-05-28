Зеленський: Україні не потрібна альтернатива членства у Євросоюзі

Запропонований президентом Франції Емманюелем Макроном варіант європейської політичної спільноти для країн, які не є формальними членами Європейського Союзу, не є прийнятним для України, повідомляє Укрінформ.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю Nieuwsuur.

Відповідаючи на запитання журналістки щодо прийнятності запропонованої Україні Макроном "альтернативи членству в Євросоюзі", Зеленський сказав:

"Ні, я не думаю... Нам не потрібно це. Нам потрібна лише підтримка від цих країн, ми не хочемо альтернативи".

Він додав, що така ініціатива перегукується з тим, що пропонували прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц.