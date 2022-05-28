ОК "Північ": окупанти продовжують обстрілювати Сумщину з мінометів

Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини з російської території, повідомляє Українська правда.

Про це передає пресцентр оперативного командування "Північ".

О 10:19 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів, ймовірно з міномету калібру 120 мм.

Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Пів ночі на 28 травня росіяни обстрілювали Сумську область. За даними глави ОДА Дмитра Живицького, окупанти влучили ракетою, мінометами та артилерією.