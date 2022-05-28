Укроборонпром: ручку Байдена продали на аукціоні, гроші підуть на ЗСУ
Державний концерн "Укроборонпром" передав іменну ручку Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдену новому власнику, який купив її на благодійному аукціоні, повідомляє Укрінформ.
Про це Укроборонпром повідомив у телеграмі.
"Сьогодні ми передали іменну ручку Джо Байдена переможцю благодійного аукціону, організованого Прозорро. Продаж спільно з Укроборонпромом", - йдеться в повідомленні.
Покупець придбав лот за 600 тисяч гривень, ці кошти буде використано на закупівлю пікапів для 47-го батальйону Збройних сил України.
“Переможець торгів попросив не робити досягнення з його вчинку, прокоментувавши це так: “Ми допомагаємо. Чи не заради уваги до себе. Наразі потребують наші Збройні сили» , - йдеться в повідомленні.
В Укроборонпромі зазначили, що Олександр – один із учасників благодійної ініціативи для підтримки українських волонтерських організацій та рухів. Учасники благодійної ініціативи вирішили взяти участь в аукціоні, щоб допомогти новоствореному батальйону під командуванням Івана Шаламагу та Валерія Маркуса.
Олександр та його колеги займаються питаннями підтримки ЗСУ та українців, які через війну опинилися у скрутному становищі.
"Такі люди – це наші тилові герої. Вони не називають своїх імен і не показують облич. Вони не чекають подяки. Вони просто роблять те, що можуть, за покликом серця. Але разом із ними ми наближаємо нашу перемогу!" – зазначили в Укроборонпромі.