У РПЦ відреагували на "проголошення незалежності" УПЦ МП

РПЦ поділяється на думку, як реагувати на "проголошення незалежності" УПЦ МП: одні кажуть, що все добре і єдність зміцнюватиметься, інші – що у всьому винний Держдепартамент США, повідомляє Українська правда.

Про це розпвiв глава відділу зовнішніх церковних зв'язків МП митрополит Іларіон, якого цитує "РИА Новости" та перший заступник голови Синодального відділу МП із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Олександр Щипков, якого цитує ТАСС

"Єдність між РПЦ та УПЦ МП зберігається, РПЦ продовжить зміцнювати її".

"Рішення Собору УПЦ МП про "повну незалежність" веде цю церкву до розколу, процес відокремлення від Російської православної церкви ініційований Держдепартаментом США".

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