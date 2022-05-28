Роботу Слов’янської ТЕС призупинили через постійні обстріли

Компанія Донбасенерго вирішила призупинити роботу Слов’янської ТЕС (Донецька область) через наближення бойових дій до станції, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у заяві "Донбасенерго".

ТЕС Розташована в Миколаївській міській територіальній громаді Донецької області. В останні дні ця громада постійно перебувала під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку російських окупаційних військ.

Тому "з метою збереження життя та здоров’я персоналу станції, а також у зв’язку з необхідністю евакуації працівників та членів їх сімей", ПАТ "Донбасенерго" прийняло рішення про зупинення роботи Слов’янської ТЕС.

"Персонал електростанції увесь час активної фази війни героїчно забезпечував роботу генеруючого обладнання та відпуск електроенергії до енергосистеми України" , — нагадали в компанії.

Вранці 28 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що на слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні зусилля РФ зосередила на утриманні зайнятих позицій, поповненні втрат і запасів, а також створенні умов для відновлення наступу.