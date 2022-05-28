НБУ відмовиться від фіксації курсу валют, але мають виникнути передумови

Національний банк України відмовиться від фіксованого курсу гривні до долара, коли для цього виникнуть передумови, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на зустрічі з представниками асоціації IT Ukraine.

"Ми точно знаємо, що ми хочемо повернутися до плаваючого обмінного курсу. Питання в тому, що для цього мають бути макроекономічні передумови, щоб уникнути негативного впливу для системи. І над цим ми постійно працюємо" , - сказав Ніколайчук.

Він також нагадав, що всі поточні обмеження є тимчасовими. З самого початку введення обмежень Національний банк їх адаптовує та оновлює для того, щоб вони відповідали поточним реаліям. Пріоритет НБУ - забезпечити рівні умови для всіх верств суспільства та зберегти фінансову стабільність.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Курс на готівковому ринку складає 35-37 гривень.